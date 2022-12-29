



Протестующие возле Кнессета собрались, чтобы "изгнать тьму" нового правительства

Около тысячи человек в настоящее время протестуют перед Кнессетом в Иерусалиме, в том числе депутаты от новой оппозиции, в преддверии приведения к присяге правительства Биньямина Нетаниягу.



Левоцентристские демонстранты выкрикивают лозунги против расизма и коррупции и в пользу мира, обещая "изгнать тьму".



На одном из плакатов надпись: "Биби и Бен-Гвир разрушают демократию". Многие размахивают израильскими флагами и флагами Прайда.



В число протестующих входят организаторы регулярных протестов против Нетаниягу с его предыдущего срока, а также многие правозащитные группы и либеральные организации, включая Движение за реформы.

