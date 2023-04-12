



Протестующие во время выступления Макрона в Гааге: Где французская демократия?

Президент Франции Эммануэль Макрон тушит несколько пожаров, пытаясь обеспечить спорную пенсионную реформу, несмотря на массовые протесты и забастовки, а также обеспечивая европейское единство вокруг Украины, сообщает Іnews.



Его государственный визит в Нидерланды должен был стать для него моментом, чтобы перезагрузить повестку дня, изложив грандиозное видение европейского суверенитета, чтобы отразить интересы блока во все более поляризованном мире.



Тем не менее, символически важный момент Макрона был украден. Когда он готовился выступить с речью в Гааге, излагая, почему Европейскому союзу необходимо отстаивать свою “стратегическую автономию”, протестующие громко перебивали его.



Крича с балкона, протестующие у голландского института Nexus выкрикивали лозунги о демократии, ссылаясь на использование президентом противоречивых конституционных инструментов для проведения пенсионной реформы без парламентского голосования.



“Где французская демократия? У вас миллионы демонстрантов на улицах”, — кричали они, прежде чем их поймала охрана и выгнала из зала.

Прерывание было слишком характерно для нынешней политики Макрона.



Вернувшись из трехдневного государственного визита в Китай , где он встретился с президентом Си Цзиньпином, он сказал в интервью французской деловой газете Les Echos and Politico, что ЕС должен избегать вовлечения в любой конфликт между США и Китаем из-за Тайваня. Европа рискует запутаться в “не наших кризисах” и должна “меньше зависеть от американцев” в вопросах обороны.



“Мы не хотим зависеть от других в критических вопросах, — сказал он. - Хуже всего было бы думать, что мы, европейцы, должны быть последователями и приспосабливаться к американскому ритму и чрезмерной реакции Китая”.



Интервью вызвало бурю споров, и политики в ЕС и США задались вопросом, не было ли очевидное дистанцирование Макрона от Вашингтона попыткой успокоить Пекин.



Когда протестующие в Гааге были разогнаны и президент смог продолжить свою речь, он попытался доказать, что Европа, хотя и является союзником США, имеет свои собственные интересы, которые отличаются друг от друга.



Он говорил по-английски, уделяя особое внимание “европейскому суверенитету” как в вопросах безопасности, так и в вопросах экономики. “Это означает, что мы должны иметь возможность выбирать партнеров и формировать собственную судьбу, а не быть, я бы сказал, простым свидетелем драматической эволюции этого мира”, — сказал он.



Он также пытался обратиться к протестующим в помещении. “Очень важно вести социальные дебаты, — сказал он. - Я могу ответить на все вопросы о том, что мы обсуждаем во Франции. Это демократия, а демократия — это именно то место, где мы можем проводить демонстрации“.



Однако президент тратит все больше времени на разъяснение своей политики и ответы на критику. Риск для Макрона заключается в том, что его импульс замедляется, и он больше не может перехватить инициативу.



