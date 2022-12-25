



Протестующие в Хайфе обвиняют новое правительство в планах уничтожить демократию

Около тысячи человек провели демонстрацию в субботу вечером в Хайфе в знак протеста против нового правительства, осудив включение в состав правительства ранее судимых членов Кнессета и крайне правых элементов.



Среди тех, кто участвовал в мероприятии, был бывший министр обороны Моше Яалон, который занимал этот пост, когда был членом партии "Ликуд", возглавляемой назначенным премьер-министром Биньямином Нетаниягу.



Митинг был организован Движением за качественное правительство в Израиле, которое призвало к публичным протестам против формирующегося правительства, обвинив формирующуюся коалицию в планах нанести ущерб демократическому характеру страны.



"Мы должны остановить авторизацию осужденного преступника Дери в качестве члена правительства и превращение полиции в политическое ополчение преступником Бен-Гвиром, и все это под эгидой подсудимого Нетаниягу, который разрушает демократию, чтобы избежать правосудия", - говорится в заявлении Движения за качество правительства накануне митинга.



На прошлой неделе Движение за качественное правительство организовало аналогичную демонстрацию в Тель-Авиве.

