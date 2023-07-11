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Протестующие в Бен-Гурион: полиция виновата в давке
11.07.2023 18:15 Аркадий Бочаровский

Протестующие в Бен-Гурион: полиция виновата в давке

Организаторы акции протеста в Израиле утверждают, что давка в аэропорту была вызвана действиями полиции. 

"Израильская полиция создает в Бен-Гурион разделение между протестующими, причем в нескольких местах, и вызывает огромное скопление людей без всякой причины. Мы призываем начальника полиции немедленно вмешаться и отдать приказ о снятии барьеров", - заявили они. Демонстранты, находившиеся на месте событий, рассказали Ynet: "Мы раздавлены, здесь будет катастрофа. Кто-то возьмет на себя ответственность за это ЧП".
 

 

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