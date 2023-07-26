



Протестующие устроят митинг в Тель-Авиве против “нелегитимного” закона

Лидеры движения протеста против пересмотра судебной системы призвали демонстрантов провести завтра вечером митинг на улице Каплан в Тель-Авиве после принятия правительством закона об “основании разумности”.



“Правительство Израиля приняло явно нелегитимный закон, над которым развевается черный флаг, и поэтому оно становится явно нелегитимным правительством”, – говорится в заявлении протестующих.



“Нельзя верить или вести диалог с нелегитимным правительством”, – добавляют они.

