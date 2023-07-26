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Протестующие устроят митинг в Тель-Авиве против “нелегитимного” закона
26.07.2023 19:57 Наталья Богинская

Протестующие устроят митинг в Тель-Авиве против “нелегитимного” закона

Лидеры движения протеста против пересмотра судебной системы призвали демонстрантов провести завтра вечером митинг на улице Каплан в Тель-Авиве после принятия правительством закона об “основании разумности”.

“Правительство Израиля приняло явно нелегитимный закон, над которым развевается черный флаг, и поэтому оно становится явно нелегитимным правительством”, – говорится в заявлении протестующих.

“Нельзя верить или вести диалог с нелегитимным правительством”, – добавляют они.
 

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