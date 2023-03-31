



Протестующие у дома Ганца: “Не идите на компромисс в отношении демократии”

В пятницу израильтяне устроили многочисленные акции протеста у домов известных политиков, чтобы продемонстрировать свое несогласие с судебной реформой и недавними действиями премьер-министра Биньямина Нетаниягу.



У дома лидера “Маханэ Мамлахти” протестующие потребовали, чтобы Ганц не верил предполагаемым уловкам Нетаниягу на переговорах, и потребовали, чтобы он не соглашался на “компромисс в отношении демократии“. Похоже, это отссылка на продолжающиеся переговоры между оппозицией и “Ликудом“ о судебной реформе, в которых участвует президент Ицхак Герцог.



В этом протесте у дома Ганца в Рош-ха-Аине приняли участие несколько резервистов ЦАХАЛа из элитных подразделений, таких как 8200 и Дувдеван.

Один из плакатов на демонстрации гласил: “Израиль сходит с ума“.



Дополнительные протесты были также проведены у дома министра экономики Нира Барката в Иерусалиме и министра сельского хозяйства Ави Дихтера в Ашкелоне.



Кроме того, несколько протестующих из движения “Министр преступности“ также собрались возле аэропорта Бен-Гурион.







