



Протестующие у дома Бен-Гвира в Кирьят-Арбе: Мы будем играть на их поле

Сотни протестующих против судебной реформы 25 августа собрались у дома министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира в Кирьят-Арбе. Около 300 активистов приехали на автобусах из Иерусалима, Тель-Авива и Хайфы.



Сперва на митинге присутствовало около 30 полицейских, поэтому демонстранты заявили, что правоохранительным органам будет сложно им помешать. Позже они пожаловались, что “полиция вела себя излишне жестко” по отношению к ним.



Активисты считают, что Итамар Бен-Гвир и Симха Ротман продвигают судебную реформу “для того, чтобы услужить поселенцам”.



“Сообщите всем лидерам переворота: мы будем играть на их поле. Прошли те времена, когда можно было пропагандировать революцию, не выходя из дома, в поселениях и форпостах, и знать, что никто не придет ей противостоять”, — заявили организаторы протеста. “Сегодня мы приехали к Бен-Гвиру, чтобы подвести черту. Мы не позволим вам превратить Израиль в прокаженное и мессианское государство апартеида”.



В демонстрации приняли участие более 30 протестных групп, в том числе “Шоврим штика”, “Шалом Ахшав”, “Ахим Бэ Нешек” и другие.