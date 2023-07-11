



Протестующие стягиваются к главному терминалу в Бен-Гурион

Днем, 11 июля, протестующие против правовой реформы начали стягиваться к главному терминалу международного аэропорта Бен-Гурион.



Масштабная демонстрация запланирована на вечер 11 июля.



Несмотря на заявление полиции о том, что демонстрантам не разрешат протестовать возле главного терминала, те все равно начали там собираться.



На месте происшествия находится начальник полиции Израиля Коби Шабтай.



Ранее юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара объявила о том, что разрешает демонстрации в аэропорту Бен-Гурион, поскольку он "является общественным пространством".



Ее решение вызвало критику со стороны членов коалиции. Министр транспорта Мири Регев объяснила, что международный аэропорт является стратегическим объектом, требующим тщательного и комплексного управления.

