



Протестующие собрались возле здания ООН во время встречи Галанта с Гуттеришем

Десятки израильтян протестовали возле штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке в понедельник, 28 августа, когда министр обороны Йоав Галант проводил встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.



Возле здания ООН, протестующие скандировали “Демократия” и “Мы никогда не сдадимся” под звуки барабана. Демонстранты держали плакаты с надписями: “Будь лидером, а не трусом” и “Галант: мы спасли тебя от Биби, теперь ты спаси нас от Биби”.



Протестующие против капитального ремонта, возглавляемые группой активистов-эмигрантов UnXeptable, преследовали израильских чиновников во время визитов в регион в течение года и провели рано утром 27 августа пикет возле нью-йоркского отеля, где остановился Галант.



“Галант обязан своим положением министра обороны нам, сотням тысяч израильтян, которые протестовали на улицах, когда Нетаниягу уволил его просто за выполнение своего долга по защите Израиля. Мы здесь, чтобы напомнить ему о его обещании”, – говорится в заявлении протестующих.



Активисты также планируют провести митинги 29 августа возле отеля Галанта и израильского консульства.