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Протестующие собираются возле дома Нетаниягу в Кейсарии
11.06.2023 07:59 Ирина Демьянова

Протестующие собираются возле дома Нетаниягу в Кейсарии

Десятки протестующих против судебной реформы собрались в воскресенье утром возле дома премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Кейсарии в преддверии голосования на этой неделе по назначению членов Комитета по назначениям судей.

Об этом сообщают израильские СМИ. 

Кнессет выберет двух своих представителей в Комитете по назначениям судей в эту среду в ходе голосования, которое имеет решающее значение для продолжения переговоров в резиденции президента по поводу запланированной правительством реформы судебной системы страны.
 

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