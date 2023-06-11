



Протестующие собираются возле дома Нетаниягу в Кейсарии

Десятки протестующих против судебной реформы собрались в воскресенье утром возле дома премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Кейсарии в преддверии голосования на этой неделе по назначению членов Комитета по назначениям судей.



Об этом сообщают израильские СМИ.



Кнессет выберет двух своих представителей в Комитете по назначениям судей в эту среду в ходе голосования, которое имеет решающее значение для продолжения переговоров в резиденции президента по поводу запланированной правительством реформы судебной системы страны.

