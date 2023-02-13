



Протестующие пытаются прорваться в Кнессет

Блокирование дорог, призывы к остановке экономики и протесты по всей стране: тысячи людей направляются в Иерусалим, чтобы принять участие в акции протеста левых организаций против правовой реформы. Тысячи людей, которые уже прибыли к Кнессету, скандируют "прорвитесь через ограждения, идем в Кнессет" и "мы не будем служить под мошенником". Некоторые из протестующих пытались прорваться через ограждения и вступили в столкновения с полицией.



Охрана в Кнессете была усилена, все дороги, ведущие к зданию, перекрыты, к месту невозможно добраться на машинах, а только пешком. Тысячи полицейских и контрольно-пропускные пункты были развернуты по всему периметру, чтобы предотвратить проникновение экстремистов в Кнессет. Члены охраны Кнессета также усилены дополнительными силами, они действуют внутри и снаружи здания Кнессета.

