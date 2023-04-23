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Протестующие проводят митинг возле отеля, где выступят депутаты коалиции
23.04.2023 15:48 Наталья Богинская

Протестующие проводят митинг возле отеля, где выступят депутаты коалиции

Протестующие против судебной реформы собираются возле конференции JFNA, на которой сегодня выступают политики коалиции.

Вооружившись барабанами, свистками и мегафонами, размахивая израильскими и американскими флагами, протестующие пытаются связаться с лидерами евреев, которые собрались в отеле Hilton в Тель-Авиве для участия в Генеральной Ассамблее еврейских федераций Северной Америки.

“У нас есть англоговорящие представители, которые объяснят вам ситуацию”, – кричат протестующие из мегафона прохожим. “Подойдите и поговорите с нами!”

На конференции выступили наблюдатель за судебной реформой, депутат Кнессета Симха Ротман и министр по делам диаспоры Амихай Шикли.

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