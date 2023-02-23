



Протестующие против судебной реформы проведут в среду “день борьбы”

Протестующие против правительственных судебных реформ проведут в среду “день борьбы”, который будет включать нарушение общественного порядка, заявила коалиция лидеров протеста на пресс-конференции в четверг.



“Это самый важный бой в моей жизни”, – сказал на конференции бывший начальник штаба и министр обороны Моше Яалон. “Мы находимся в разгаре законодательного процесса, и по всем определениям ясно, что это государственный переворот”.



“Мы находимся в разгаре экономического кризиса и вот-вот начнется кризис безопасности, и все из-за коалиции, спасающей премьер-министра от власти закона”, – добавил Яалон. “Страна также движется к конституционному кризису, в котором БАГАЦ постановит, что судебные реформы являются незаконными, и тогда каждый государственный орган должен будет решить для себя, слушать ли суд или правительство”



По его мнению, “даже если законы будут приняты, важно, чтобы протесты продолжались, чтобы эти государственные органы, включая полицию и ЦАХАЛ, понимали, кто составляет большинство”.



“Те, кто протестует, – это большинство израильтян, которые работают и платят налоги, а 20%, которые это поддерживают, – это либо ультраортодоксы, либо ультраправые “Смотричи” и “Бен-Гвиры”, поддерживающие галахическое, теократическое, фашистское и коррумпированное государство", – заключил генерал.



Тал Барноах, генеральный партнер Disruptive VC и участник движения протестов в сфере высоких технологий , опасается, что “бюджет, который принимается сейчас, не будет стоить бумаги, в которой он написан. Нас могут отбросить на 30 лет назад, и это больше всего ударит по самым слабым слоям общества, так как налогов будет меньше, а стоимость жизни – выше”.

