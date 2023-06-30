



Протестующие против судебной реформы проведут демонстрации против депутатов

Протестующие против судебной реформы планировали провести демонстрацию против депутатов коалиции по всему Израилю в пятницу в преддверии увеличения акций протеста, запланированных на предстоящую неделю.



В 10:00 протесты пройдут против министра экономики Нира Барката в Иерусалиме, министра обороны Йоава Галанта в Амикаме, министра сельского хозяйства Ави Дихтера в Ашкелоне и министра юстиции Ярива Левина в Модиине.



Движения протеста также присоединятся к параду LGBTQ Pride в Мицпе-Рамон в пятницу утром.



Дальнейшие акции протеста в течение дня пройдут против премьер-министра Биньямина Нетаниягу, министра образования Йоава Киша, спикера Кнессета Амира Оханы и министра по делам диаспоры Амихая Шикли.



Ранее на этой неделе движения протеста против судебной реформы объявили, что они будут наращивать акции протеста, начиная с вечера субботы. В субботу вечером акции протеста запланированы примерно в 150 местах по всему Израилю, центральное мероприятие будет проходить на улице Каплан в Тель-Авиве.



В понедельник в 17:30 в Терминале 3 аэропорта Бен-Гурион пройдет акция протеста.