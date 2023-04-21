



Протестующие против судебной реформы ищут поддержки еврейской общины в США

Прибытие более 3000 лидеров североамериканской еврейской общины в Израиль на крупную конференцию дало группам, протестующим против судебной реформы, шанс отстаивать свои интересы и заручиться поддержкой влиятельной общины диаспоры.



“Они должны понимать, что по определению являются частью еврейского государства и должны сыграть свою роль в формировании будущего этой страны”, – говорит Ифтах Голов, один из лидеров протестной группы “Братья и сестры по оружию”, представляющей ветеранов вооруженных сил.



“Мы хотим, чтобы люди могли вернуться домой и сказать: “Вот что происходит в Израиле”, – сказал Ами Дрор, активист протеста. “Как в Венгрии, Польше и Турции, которые не поняли это вовремя”



С целью лично передать эти сообщения участникам еврейских федераций Израиля в Северной Америке на 75-й Генеральной Ассамблее, организаторы протеста отправляют активистов, чтобы встретить их в аэропорту, в отелях Тель-Авива и Иерусалима, и планируют устроить демонстрации на самой конференции.



В воскресенье программная речь Нетаниягу на конференции должна быть встречена массовым протестом, и ожидается, что встречи с вдохновителем реформы депутатом Симхой Ротман и министром по делам диаспоры Амихаем Шикли также будут отмечены протестами.