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Протестующие против правовой реформы в Берлине приравняли Нетаниягу к Гитлеру
17.03.2023 20:50 Аркадий Бочаровский

Протестующие против правовой реформы в Берлине приравняли Нетаниягу к Гитлеру

В городе Берлин противники правовой реформы в связи с визитом премьер-министра Биньямина Нетаниягу устроили протесты.

Они держали плакатики, предостерегающие германцев о том, что в их городе “как и в 30-х находится диктатор, а также от общения с “демократически выбранными анти-демократами”.

На заднем плане, как положено в таких случаях, маячили призывы к отказу от “сотрудничества с оккупацией”.
 



Опубликовавшая снимки Михаль Фрухтер пишет: “Израильтяне, герои протеста Милки, бесстыдные невежды, проводят демонстрацию против премьер-министра Израиля на немецкой земле перед Бранденбургскими воротами в Берлине.

Ноль поддержки и участия со стороны еврейской общины, которая потрясена до глубины души”.

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