Протестующие против правовой реформы в Берлине приравняли Нетаниягу к Гитлеру
В городе Берлин противники правовой реформы в связи с визитом премьер-министра Биньямина Нетаниягу устроили протесты.
Они держали плакатики, предостерегающие германцев о том, что в их городе “как и в 30-х находится диктатор, а также от общения с “демократически выбранными анти-демократами”.
На заднем плане, как положено в таких случаях, маячили призывы к отказу от “сотрудничества с оккупацией”.
Опубликовавшая снимки Михаль Фрухтер пишет: “Израильтяне, герои протеста Милки, бесстыдные невежды, проводят демонстрацию против премьер-министра Израиля на немецкой земле перед Бранденбургскими воротами в Берлине.
Ноль поддержки и участия со стороны еврейской общины, которая потрясена до глубины души”.