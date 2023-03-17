



Протестующие против правовой реформы в Берлине приравняли Нетаниягу к Гитлеру

В городе Берлин противники правовой реформы в связи с визитом премьер-министра Биньямина Нетаниягу устроили протесты.



Они держали плакатики, предостерегающие германцев о том, что в их городе “как и в 30-х находится диктатор, а также от общения с “демократически выбранными анти-демократами”.



На заднем плане, как положено в таких случаях, маячили призывы к отказу от “сотрудничества с оккупацией”.



ישראלים , גיבורי מחאת המילקי, בורים חסרי בושה, מפגינים נגד ראש ממשלת ישראל על אדמת גרמניה מול שער ברנדנבורג ברלין.

אפס גיבוי והשתתפות מהקהילה היהודית המזועזעת עד עמקי נשמתה. pic.twitter.com/jujl2lUv3p — Michelle Fruchter 🎩🐰 (@michelletelaviv) March 17, 2023

Опубликовавшая снимки Михаль Фрухтер пишет: “Израильтяне, герои протеста Милки, бесстыдные невежды, проводят демонстрацию против премьер-министра Израиля на немецкой земле перед Бранденбургскими воротами в Берлине.Ноль поддержки и участия со стороны еврейской общины, которая потрясена до глубины души”.