



Протестующие в Тель-Авиве прорвались через блок-пост

Полиция сообщает, что около 200 протестующих на митинге против судебной реформы в Тель-Авиве прорвали бок-пост на транспортной развязке Ха Шалом и подожгли огонь.



Сообщается, что в этом районе применялись дымовые шашки. Полицейские не позволяют им добраться до шоссе Ха Шалом.



В заявлении полиции говорится, что они объявили о “незаконной” демонстрацию в этом районе.

באזור מחלף השלום הצליחו מפגינים לרדת לכיוון איילון וגם מצפון באזור מחלף ההלכה צעדה של אוהדי הפועל תל אביב בכדורסל שיצאו אחרי המשחק בדרייב אין לכיוון מרכז ההפגנה pic.twitter.com/mYEyQxNUGy — Bar Peleg (@bar_peleg) March 4, 2023

פרשים על איילון דרום.

המפגינים: "איפה הייתם בחווארה?", "בן גביר מחבל" pic.twitter.com/X5N6qY1hjM — Josh Breiner (@JoshBreiner) March 4, 2023

Сотни протестующих пытаются заблокировать движение на южном шоссе Ха-Шалом. Конные полицейские пытаются их разогнать. Полиция сообщает, что трое были задержаны правоохранителями.Полиция заявляет, что они начали использовать водометы против протестующих на сегодняшнем митинге. Представитель полиции сообщил, что водометы используются против протестующих, пытающихся перекрыть шоссе Ха Шалом возле улицы Аль Парашат Драхим.