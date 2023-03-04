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Протестующие в Тель-Авиве прорвались через блок-пост
04.03.2023 22:16 Наталья Богинская

Протестующие в Тель-Авиве прорвались через блок-пост

Полиция сообщает, что около 200 протестующих на митинге против судебной реформы в Тель-Авиве прорвали бок-пост на транспортной развязке Ха Шалом и подожгли огонь.

Сообщается, что в этом районе применялись дымовые шашки. Полицейские не позволяют им добраться до шоссе Ха Шалом.

В заявлении полиции говорится, что они объявили о “незаконной” демонстрацию в этом районе.

Сотни протестующих пытаются заблокировать движение на южном шоссе Ха-Шалом. Конные полицейские пытаются их разогнать. Полиция сообщает, что трое были задержаны правоохранителями.
  Полиция заявляет, что они начали использовать водометы против протестующих на сегодняшнем митинге. Представитель полиции сообщил, что водометы используются против протестующих, пытающихся перекрыть шоссе Ха Шалом возле улицы Аль Парашат Драхим.

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