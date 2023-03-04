Протестующие в Тель-Авиве прорвались через блок-пост
Полиция сообщает, что около 200 протестующих на митинге против судебной реформы в Тель-Авиве прорвали бок-пост на транспортной развязке Ха Шалом и подожгли огонь.
Сообщается, что в этом районе применялись дымовые шашки. Полицейские не позволяют им добраться до шоссе Ха Шалом.
В заявлении полиции говорится, что они объявили о “незаконной” демонстрацию в этом районе.
מאות מפגינים פרצו את מחסומי המשטרה וחסמו את נתיבי איילון | @uri_sela @KarinSagy pic.twitter.com/uEbyjHOX7o— וואלה! (@WallaNews) March 4, 2023
Сотни протестующих пытаются заблокировать движение на южном шоссе Ха-Шалом. Конные полицейские пытаются их разогнать. Полиция сообщает, что трое были задержаны правоохранителями.
באזור מחלף השלום הצליחו מפגינים לרדת לכיוון איילון וגם מצפון באזור מחלף ההלכה צעדה של אוהדי הפועל תל אביב בכדורסל שיצאו אחרי המשחק בדרייב אין לכיוון מרכז ההפגנה pic.twitter.com/mYEyQxNUGy— Bar Peleg (@bar_peleg) March 4, 2023
Полиция заявляет, что они начали использовать водометы против протестующих на сегодняшнем митинге. Представитель полиции сообщил, что водометы используются против протестующих, пытающихся перекрыть шоссе Ха Шалом возле улицы Аль Парашат Драхим.
פרשים על איילון דרום.— Josh Breiner (@JoshBreiner) March 4, 2023
המפגינים: "איפה הייתם בחווארה?", "בן גביר מחבל" pic.twitter.com/X5N6qY1hjM
המשטרה הפעילה את המכת"זית לפינוי המפגינים מנתיבי איילון@AnnaPines_ @InbarFaivel pic.twitter.com/5y03DkdABE— גלצ (@GLZRadio) March 4, 2023