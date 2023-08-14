



Протестующие пришли к месту отпуска Нетаниягу: Он не будет отдыхать за наш счет

Сотни демонстрантов собрались у въезда в мошав Рамот, расположенный недалеко от Галилейского моря, где премьер-министр Биньямин Нетаниягу начинает свой новый отпуск.



Отдых Нетаниягу стартовал на день позже, чем планировалось. Вчера он был перенесен из-за необходимости провести ряд встреч с высшим руководством службы безопасности.



Участники акции протеста размахивают флагами Израиля, надев футболки с демократическими лозунгами, призывающими к сопротивлению судебной реформе правительства, на пути следования кортежа премьера.



Некоторые демонстранты не стали ждать и организовали сегодня утром над мошавом и Галилейским морем пролет с плакатами, на которых Нетаниягу был назван "лжецом".



“Лживый, сеющий разногласия и подстрекательский тиран сотрудничает с мессианскими врагами изнутри, — говорится в заявлении организаторов протеста. - Подсудимый не будет отдыхать и наслаждаться жизнью за наш счет, пока он разрушает нашу страну”.



На прошлой неделе предыдущий отпуск Нетаниягу в общине Неве-Атив на Голанах также сопровождался протестами. Сначала полиция не пустила демонстрантов в населенный пункт, что побудило их разбить палаточный городок поблизости.



שיירתו של ראש הממשלה נתניהו הגיעה למושב רמות, שם ינפוש עם רעייתו @rubih67 pic.twitter.com/YseefLo0WE — כאן חדשות (@kann_news) August 14, 2023