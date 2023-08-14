Протестующие пришли к месту отпуска Нетаниягу: Он не будет отдыхать за наш счет
Сотни демонстрантов собрались у въезда в мошав Рамот, расположенный недалеко от Галилейского моря, где премьер-министр Биньямин Нетаниягу начинает свой новый отпуск.
Отдых Нетаниягу стартовал на день позже, чем планировалось. Вчера он был перенесен из-за необходимости провести ряд встреч с высшим руководством службы безопасности.
Участники акции протеста размахивают флагами Израиля, надев футболки с демократическими лозунгами, призывающими к сопротивлению судебной реформе правительства, на пути следования кортежа премьера.
Некоторые демонстранты не стали ждать и организовали сегодня утром над мошавом и Галилейским морем пролет с плакатами, на которых Нетаниягу был назван "лжецом".
“Лживый, сеющий разногласия и подстрекательский тиран сотрудничает с мессианскими врагами изнутри, — говорится в заявлении организаторов протеста. - Подсудимый не будет отдыхать и наслаждаться жизнью за наш счет, пока он разрушает нашу страну”.
На прошлой неделе предыдущий отпуск Нетаниягу в общине Неве-Атив на Голанах также сопровождался протестами. Сначала полиция не пустила демонстрантов в населенный пункт, что побудило их разбить палаточный городок поблизости.