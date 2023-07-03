



Протестующие: полиция приказывает снять израильские флаги в Бен-Гурион

В зале прилета Бен-Гуриона раздаются крики "демократия" и "это правительство преступно", пишет The Times of Israel.



Выгоняя протестующих из терминала аэропорта, полицейские якобы просят демонстрантов снять израильские флаги.



"Он сказал мне, что я должен уйти из-за моего флага", - говорит протестующий Ярив старшему офицеру.



Группа младших офицеров пыталась вывести его из терминала.



"Это незаконный приказ - это израильский флаг", - говорит он полицейским.



В конце концов Ярив соглашается на требование полиции покинуть территорию.

