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Протестующие: полиция приказывает снять израильские флаги в Бен-Гурион
03.07.2023 18:41 Ирина Демьянова

Протестующие: полиция приказывает снять израильские флаги в Бен-Гурион

В зале прилета Бен-Гуриона раздаются крики "демократия" и "это правительство преступно", пишет The Times of Israel.

Выгоняя протестующих из терминала аэропорта, полицейские якобы просят демонстрантов снять израильские флаги.

"Он сказал мне, что я должен уйти из-за моего флага", - говорит протестующий Ярив старшему офицеру.

Группа младших офицеров пыталась вывести его из терминала.

"Это незаконный приказ - это израильский флаг", - говорит он полицейским.

В конце концов Ярив соглашается на требование полиции покинуть территорию.
 

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