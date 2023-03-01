



Протестующие отправились к резиденции Нетаниягу

Днем, 1 марта, сотни протестующих против правовой реформы двинулись маршем от Кнессета в сторону резиденции премьер-министра на улице Газа.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



Марш был согласован с полицией. Правоохранители заранее перекрыли дорогу, по которой маршируют демонстранты, и сопровождают шествие.

מבקרים את החמוד בעזה 4 ירושלים pic.twitter.com/gTjDB867Ft — Shachar Shullami (@sha_shull) March 1, 2023