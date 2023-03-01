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Протестующие отправились к резиденции Нетаниягу
01.03.2023 17:48 Алина Груднева

Протестующие отправились к резиденции Нетаниягу

Днем, 1 марта, сотни протестующих против правовой реформы двинулись маршем от Кнессета в сторону резиденции премьер-министра на улице Газа.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

Марш был согласован с полицией. Правоохранители заранее перекрыли дорогу, по которой маршируют демонстранты, и сопровождают шествие.

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