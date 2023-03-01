Протестующие отправились к резиденции Нетаниягу
Днем, 1 марта, сотни протестующих против правовой реформы двинулись маршем от Кнессета в сторону резиденции премьер-министра на улице Газа.
Об этом сообщает "Аруц Шева".
Марш был согласован с полицией. Правоохранители заранее перекрыли дорогу, по которой маршируют демонстранты, и сопровождают шествие.
מבקרים את החמוד בעזה 4 ירושלים pic.twitter.com/gTjDB867Ft— Shachar Shullami (@sha_shull) March 1, 2023
אח ירושלים pic.twitter.com/b9heMvrauF— שקד גרין Shaked Green (@shaked_green) March 1, 2023