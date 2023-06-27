



Протестующие окружили полицейский участок Петах-Тиквы после задержания активиста

Сотни протестующих против запланированной правительством судебной реформы собрались у полицейского участка Петах-Тиквы в понедельник вечером после того, как активист протестного движения был задержан дома и допрошен по поводу предполагаемых планов совершить насильственные действия.



Хотя активист Ицик Медина был освобожден через короткое время, протестующие продолжили проводить демонстрации по городу, предупреждая, что арест стал еще одним шагом на пути к израильской диктатуре.



“То, что произошло сегодня вечером, может случиться со всеми нами”, – сказал Медина толпе, собравшейся возле вокзала, вскоре после его освобождения. “Они пришли ко мне домой и просто забрали меня”.



Протестующие обвинили службы безопасности в наращивании усилий против демонстрантов.



“Мы предупреждали, что это произойдет”, – говорится в сообщении, распространенном в протестных группах WhatsApp вскоре после задержания Медины.



В сообщении министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, который подтолкнул полицию к более жестким действиям против продолжавшегося 25 недель протестного движения против капитального ремонта, обвинялся в “отправке полицейских для проведения превентивных арестов”. Медина также обвинил Бен-Гвира или службу безопасности ШАБАК в его задержании, заявив, что он считает, что полиция была всего лишь “эмиссаром”.



В накаленной атмосфере мужчина въехал на автомобиле в протестующего, который был ранен и доставлен в больницу. Полиция заявила, что вскоре после этого задержала 53-летнего жителя города. В ходе другого инцидента мужчина направил пистолет на протестующего против судебной реформы.



“Пять вооруженных полицейских из Петах-Тиквы во время ужина прибыли, постучали в дверь, представились, не хотели беспокоить, немного подождали, пока я что-нибудь поем, я вышел на улицу, и меня отвезли в участок”, – рассказал Медина, назвав это событие “подстрекательством”.



“Меня обвинили в планировании причинения вреда общественным деятелям, но я никому не угрожаю”, – добавил он.



Полиция сообщила, что Медина “не был арестован и по окончании допроса был отпущен без каких-либо условий”.



После призыва “Братьев и сестер по оружию” к активистам протестовать у полицейского участка собрались сотни демонстрантов. Медина является активистом, связанным с группой, подтвердили лидеры организации.



“Мы предупреждали всех, что это произойдет, и вот оно здесь. Это окно в наше будущее при диктатуре. Но мы, люди, никогда не сдадимся”, – утверждает Йифтах Голов, представитель “Братьев и сестер по оружию”.