



Протестующие объявили четверг “Днем эскалации сопротивления”

Организаторы протеста заявляют, что в четверг проведут еще один день массовых демонстраций под девизом “день эскалации сопротивления”.



Они также говорят, что в среду попытаются сорвать запланированный визит премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Берлин, подобно их попыткам помешать его поездке в Рим в эти выходные.



“Это одна из самых критических недель в борьбе за защиту израильской демократии от тех, кто пытается ее разрушить. Каждый израильтянин, в сердце которого находится Декларация независимости, должен в этот четверг проявить силу и мужество, чтобы защитить Государство Израиль”, — говорится в заявлении.

