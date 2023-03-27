



Протестующие направляются в Иерусалим перед массовым митингом у Кнессета

Поезда битком набиты протестующими, некоторые из которых заявили, что их компании предоставили им выходной для протеста в Иерусалиме на фоне предстоящей общенациональной забастовки, которую только что объявил крупнейший профсоюз Израиля.



Путешественники также находятся в замешательстве, не зная, вылетят ли их рейсы, учитывая участие администрации аэропорта Израиля в забастовке.



Глава Гистадрута Арнон Бар-Давид объявил “историческую” всеобщую забастовку, если премьер-министр Биньямин Нетаниягу не приостановит судебную перестройку.



Вылеты уже остановлены в аэропорту Бен-Гурион.

