Новости » Политика
Протестующие направляются в Иерусалим перед массовым митингом у Кнессета
27.03.2023 11:26 Наталья Богинская

Протестующие направляются в Иерусалим перед массовым митингом у Кнессета

Поезда битком набиты протестующими, некоторые из которых заявили, что их компании предоставили им выходной для протеста в Иерусалиме на фоне предстоящей общенациональной забастовки, которую только что объявил крупнейший профсоюз Израиля.

Путешественники также находятся в замешательстве, не зная, вылетят ли их рейсы, учитывая участие администрации аэропорта Израиля в забастовке.

Глава Гистадрута Арнон Бар-Давид объявил “историческую” всеобщую забастовку, если премьер-министр Биньямин Нетаниягу не приостановит судебную перестройку.

Вылеты уже остановлены в аэропорту Бен-Гурион.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы