



Протестующие намерены сорвать инаугурацию тель-авивского скоростного трамвая

Протестующие готовятся провести большую демонстрацию во время открытия скоростного трамвая в Гуш-Дане сообщает 12-й канал израильского ТВ.



В течение 13 августа демонстранты также планируют провести акцию протеста в мошаве Рамот у Кинерета, где будет находиться премьер-министр Биньямин Нетаниягу с супругой.



Демонстранты готовятся к "внезапной" акции протеста во время церемонии открытия скоростного трамвая. Организаторы акции протеста не уточнили, что они будут делать вне церемонии, которая, как ожидается, пройдет с участием премьер-министра Нетаниягу и министра транспорта Мири Регев. Хотя открытие скоростного трамвая должно состояться в ближайшие выходные, дата и место проведения церемонии пока не объявлены.

