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Протестующие намерены сорвать инаугурацию тель-авивского скоростного трамвая
13.08.2023 09:03 Аркадий Бочаровский

Протестующие намерены сорвать инаугурацию тель-авивского скоростного трамвая

Протестующие готовятся провести большую демонстрацию во время открытия скоростного трамвая  в Гуш-Дане  сообщает 12-й канал израильского ТВ. 

В течение 13 августа демонстранты также планируют провести акцию протеста в мошаве Рамот у Кинерета, где будет находиться премьер-министр Биньямин Нетаниягу с супругой.

Демонстранты готовятся к "внезапной" акции протеста во время церемонии открытия  скоростного трамвая. Организаторы акции протеста не уточнили, что они будут делать вне церемонии, которая, как ожидается, пройдет с участием премьер-министра Нетаниягу и министра транспорта Мири Регев. Хотя открытие  скоростного трамвая должно состояться в ближайшие выходные, дата и место проведения церемонии пока не объявлены.
 

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