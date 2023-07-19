



Протестующие начали 4-дневный марш: идут пешком в Иерусалим

Сотни антиправительственных протестующих шли пешком из Тель-Авива в Иерусалим рано утром в среду. Демонстранты надеются усилить давление на законодателей в преддверии ожидаемого голосования по закону, который аннулирует один элемент судебного надзора за правительством, пишет The Times of Israel.



Активисты, в том числе некоторые лидеры массового протестного движения, объявили о проведении марша поздно вечером во вторник, когда полиция разогнала десятки тысяч демонстрантов, которые вышли на митинги в Тель-Авиве и других местах.



Маршируя с флагами и мегафонами, толпа двинулась на восток по шоссе 1, главной магистрали, соединяющей города. Протестующие провели ночь в кемпинге в парке Ариэля Шарона и запланировали возобновить марш в 6 утра.



Они надеются добраться до Иерусалима к полудню пятницы, чтобы быть там для возможного воскресного голосования в Кнессете по так называемому законопроекту о “разумности”.



Организаторы акции, пригласили людей присоединяться к маршу. По их словам, те, кому трудно ходить, могут присоединиться на машине.







