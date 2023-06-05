



Протестующие нацелились на переговоры о судебной реформе в резиденции президента

Объявляя о своих планах пятничной акции протеста у резиденции президента, представители движения протеста против судебных беспорядков коалиции “решительно осудили” сообщения о намечающемся компромиссе и критикуют лидеров оппозиции за “неспособность отстаивать принципы и ценности, за которые мы неустанно сражались”.



“Если сообщения действительно верны, это так называемое компромиссное соглашение представляет собой не что иное, как капитуляцию, которая ставит под угрозу саму суть израильской демократии в обмен на пустые обещания Нетаниягу. Это недопустимое предательство доверия и чаяний миллионов, которые активно выражали свои опасения”, – говорится в заявлении движения.



“Предлагаемое соглашение отражает рассчитанную стратегию Нетаниягу по подрыву процесса судебного пересмотра и подрыву роли юридического советника, тем самым ставя под угрозу основы нашей демократии. Вызывает тревогу тот факт, что собственные партнеры Нетаниягу по коалиции открыто заклеймили его лжецом, и все же лидер оппозиции Лапид и депутат Кнессета Ганц, похоже, готовы ему доверять”, – считают протестующие.



Источники в оппозиции продолжают отрицать вырисовывающееся соглашение, заявляя вместо этого, что они не подпишутся ни под каким договором, который не дает гарантий прекращения остальной части плана коалиции по ослаблению судебного контроля над политической властью.