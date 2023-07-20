



Протестующие готовят “Ночь сопротивления” из-за продвижения судебной реформы

Протестующие против судебной реформы готовят “Ночь сопротивления” с демонстрациями, запланированными по всему Израилю 20 июля вечером, после того, как комитет Кнессета по Конституции, закону и правосудию одобрил законопроект об “основании разумности” для его окончательных чтений.



“Друзья, мы находимся в моменте истины. Следующие четыре дня имеют решающее значение. Каждый из вас может создать давление и остановить движение, с которого начинается тактика польской салями. Первый кирпич в стене демократии”, – заявило протестное движение Restart Israel.



“Каждый человек может оказать давление, каждый в соответствии со своими способностями – появившись на демонстрациях сегодня вечером в ночь сопротивления, написав статью, оказав давление на работодателей объявить о забастовке или любой другой акции сопротивления”, – добавили в Restart Israel. “Единственная просьба – сделай это. Сражайся. В конце концов, мы победим”.





