



Протестующие атаковали репортера 14-го канала



Репортер новостей 14-го канала Эти Шалу, прибывший на станцию Ха Шалом для освещения акции протеста "День сопротивления", во время эфира подвергся нападению одного из участников акции. Протестующий подошел к нему сзади и сильно толкнул его. Репортер защищался и требовал не трогать его. Протестующие не дали ему нормально вести репортаж, они закрыли камеру флагами и безостановочно кричали на репортера.



В ответ на нападение Организация журналистов Израиля заявила: "Мы осуждаем нападение на репортера 14-го канала во время трансляции демонстрантов. Насилию над журналистами и коллективами СМИ не должно быть места. Невозможно, с одной стороны, проводить демонстрации в поддержку демократии и свободы слова и в то же время постоянно прерывать трансляцию и нападать на репортеров".



Шалу подвергся такому же нападению неделю назад во время репортажа с перекрестка Каплан.