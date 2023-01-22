



Протестующие американцы раскритиковали депутата за ее поддержку помощи Украине

В субботу депутат социалистов-демократов представлялась примерно 200 людям в Co-Op City в Бронксе, около 10 человек встали и начали петь гимны.

Некоторые из них держали плакаты с лозунгами “Переговоры, а не уничтожение” и “Прекратить посылать оружие в Украину”.



“Мы всегда поддерживаем здесь права каждого человека, закрепленные в Первой поправке, и каждый имеет полное право на политическое самовыражение”, – позже заявила собравшимся Окасио-Кортес.



Во время мероприятия несколько других протестующих начали кричать на депутата из-за ее позиции по вопросам социального обеспечения, иммиграции и другим вопросам. Однако, им разрешили остаться.



В октябре Окасио-Кортес также подверглась критике на собрании мэрии по поводу конфликта в Украине, в том числе со стороны одного человека, который обвинил ее в “голосовании за начало ядерной войны”.



В прошлом году Окасио-Кортес проголосовала за отправку Украине военной и гуманитарной помощи на сумму 40 миллиардов долларов.