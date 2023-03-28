



Протестные организации - Ганцу и Лапиду: ваше решение возмутительно

Протестные движения против правовой реформы резко раскритиковали лидеров оппозиции Яира Лапида и Бени Ганца за их готовность к переговорам с коалицией.



Соответствующее заявление он сделали незадолго до начала встречи, которую организовал президент Ицхак Герцог.



"Ваше решение вступить в переговоры, не требуя отмены закона, является шокирующим и возмутительным", - подчеркнули они.



В заявлении сказано, что ведение переговоров с тем, кто сместил министра обороны только за то, что тот предупредил "об опасности государственного переворот", является "демонстрацией слабости, безответственности и оторванности от общества, борющегося с диктатурой".



Напомним, первая встреча между представителями оппозиции и коалиции состоится сегодня, в 19:30, в резиденции Герцога. На ней будут присутствовать представители "Еш Атид" и "А-Махане а-Мамлахти". Переговоры с другими оппозиционными партиями будут назначены позже.