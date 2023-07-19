



Протестное движение спасает Израиль

Авигдор Либерман, глава партии НДИ, в очередной раз открыто заявил о своей позиции, выступив в еженедельном экономическом подкасте издания Исраэль ха-Йом.



Либерман не скрывает, что поддерживает волну протестов, охватившую Израиль. "Любой протест легитимен," – говорит он – " тем более на фоне всего происходящего в Израиле. Я солидарен с протестующими и поддерживаю их. Протест доказал себя, в отличии от политиков. То, что безумие, охватившее страну, которая катится в пропасть, хотя бы временно остановлено – заслуга демонстрантов. Даже тот факт, что Галант до сих пор остается на посту министра обороны – это тоже их заслуга".



Глава НДИ не скрывает своего отрицательного отношения к готовящейся реформе в израильских СМИ, или так называемом плане реформирования израильского медиарынка, о котором сообщил министр связи Шломо Караи. Либерман не сомневается, что это – откровенная попытка установить тотальный контроль над средствами массовой информации, поскольку все важные профессиональные назначения , по плану Караи, будут зависеть теперь исключительно от министров и ни в коей мере – от представителей общественности, как это было до сих пор. "Это настоящий Талибан с полным контролем СМИ, без соблюдения гражданских прав, не говоря уже о правах женщин" – считает Либерман. И действительно – если вникнуть в продвигаемую Караи программу "революционных перемен", становится очевидно, что демократическая пресса и свобода слова – это последнее, что его заботит.



Авигдор Либерман не скрывает также, что в отличии от Бени Ганца, он не осуждает тех, кто выступают с призывом отказаться от резервистской службы, тех, кто получили обидное прозвище "отказники от призыва". По его мнению – их можно понять. "Настоящие отказники от призыва – это 170 тысяч молодых людей, проводящих время в ешивах и отказывающихся от военной службы в ЦАХАЛе. Это те, кто не желают проходить даже гражданскую службу, отказываются работать и живут до пенсии за наш счет. Нетаниягу и его коалиционные партнеры оказывают этой массе отказников финансовую, законную и политическую поддержку" – говорит Либерман, справедливо указывая на тот факт, что бремя воинской повинности за этих людей несут наши дети. Они служат в армии, работают и платят налоги. И их же наши доблестные министры называют сегодня анархистами и нарушителями общественного порядка, цинично считая при этом , что именно они должны отвечать за безопасность и благополучие целой армии бездельников.



Глава НДИ открыто говорит о том, что не понимает Лапида и Ганца, которые, по его мнению, "ползут в канцелярию президента страны, несмотря на прежние заявления". Либерман предполагает, что это свидетельствует о некоем раздвоении личности, а если серьезно – он видит в их поведении проявление слабости и готовности отступить с заявленных позиций. Он напоминает, что еще месяц тому назад, в ходе голосований в Кнессете на тему Комиссии по назначению судей, Ганц и Лапид заявляли, что до тех пор, пока эта Комиссия не начнет работать, им не о чем говорить. Вместе с этим, министр юстиции Ярив Левин откровенно сообщил им, что не намерен допускать деятельность этой Комиссии, даже если по данному вопросу будет вынесено решение Высшего суда справедливости. Итог всего вышесказанного известен. Либерман называет это синдромом избитой женщины и справедливо спрашивает, до каких пор будет длиться эта унизительная ситуация.. Не говоря уже о том, что и Ганц, и Лапид периодически заигрывают, по его мнению, с ультрарелигиозными партиями.



Глава НДИ напоминает также, что в современном Израиле более 7000 солдат имеют право сражаться и героически погибнуть за свою страну, но не имеют права официально жениться и создать семью. Религиозный истеблишмент им этого не позволит. Либерман открыто говорит, что не пойдет в коалицию с партиями ШАС и Еврейство Торы, которые, как и крайние ультраправые исламисты из Талибана, не допускают женщин к политической деятельности в своих партиях. По мнению Либермана, именно эти партии представляют сегодня наибольшую проблему для современного Израиля.



Несмотря на политические разногласия, следует отметить, что бывший Министр финансов положительно отозвался об инициативе нового Министра финансов Бецалеля Смотрича по отмене таможенных сборов на импортное молоко. Вместе с этим он заявил, что отмена налога всего на 3 месяца ничего не изменит, поскольку это слишком короткий срок для серьезной реформы. Либерман уверен, что правильная экономика требует поэтапной программы развития, и решать проблемы от случая к случаю не получится. Он знает, о чем говорит – 13 июня 2021 года глава НДИ занял пост Министра финансов, получив в приданое дефицит платежного баланса в размере 10.5 миллиарда шекелей и более 9% безработицы. Смотрич получил от него Министерство с профицитом платежного баланса и нулевой безработицей. Учитывая обьемы новых коалиционных соглашений, можно предположить, что о профиците надо забыть надолго. Как, впрочем, и о возможности продления каденции Главы Центробанка Израиля. По мнению Либермана, Нетаниягу заинтересован работать только с теми, кто безоговорочно поддерживает его мнение, каким бы оно ни было. Профессор Амир Ярон к таким лицам не относится.