



Протест возле Министерства обороны растет из-за призывов к отставке Нетаниягу

В акции протеста, начатой ​​у здания Министерства обороны в Тель-Авиве членом семьи одного из заложников ХАМАСа, приняли участие десятки человек.



Многие держат таблички с именами и фотографиями тех, кто пропал без вести или находился в плену после нападения ХАМАСа.



Другие размахивают израильскими флагами и плакатами, в которых говорится, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу несет ответственность за провал, и призывают его уйти в отставку.