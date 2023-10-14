Протест возле Министерства обороны растет из-за призывов к отставке Нетаниягу
В акции протеста, начатой у здания Министерства обороны в Тель-Авиве членом семьи одного из заложников ХАМАСа, приняли участие десятки человек.
Многие держат таблички с именами и фотографиями тех, кто пропал без вести или находился в плену после нападения ХАМАСа.
Другие размахивают израильскими флагами и плакатами, в которых говорится, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу несет ответственность за провал, и призывают его уйти в отставку.
זה אביחי ברודץ'. הוא חבר של בעלי מהמילואים, נשוי ואב לשלושה.— ליברל (@LBRL_il) October 14, 2023
אשתו והילדים נחטפו לעזה בשבת שעברה, ואין לו מושג מה איתם.
אם אתם רוצים לעשות משהו בימים הנוראים האלה ולא יודעים מה – הוא נמצא עכשיו וכל הזמן מול משרד הביטחון, ברחוב קפלן 35 בתל אביב.
תביאו לו אוכל, מים, תמיכה, תעמדו… pic.twitter.com/kkAsfUTdFo