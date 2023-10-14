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Протест возле Министерства обороны растет из-за призывов к отставке Нетаниягу
14.10.2023 14:21 Наталья Богинская

Протест возле Министерства обороны растет из-за призывов к отставке Нетаниягу

В акции протеста, начатой ​​у здания Министерства обороны в Тель-Авиве членом семьи одного из заложников ХАМАСа, приняли участие десятки человек.

Многие держат таблички с именами и фотографиями тех, кто пропал без вести или находился в плену после нападения ХАМАСа.

Другие размахивают израильскими флагами и плакатами, в которых говорится, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу несет ответственность за провал, и призывают его уйти в отставку.

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