



Протест в Тель-Авиве: демонстранты блокировали перекресток Азриэли

Вечером, 13 мая, в рамках 19-й недели протестов против правовой реформы, демонстранты заблокировали перекресток Азриэли в Тель-Авиве.



Там стоят тысячи израильтян от разных протестных протестных движений.



На месте происшествия работают полицейские, которые пытаются разогнать толпу, чтобы восстановить движение транспорта.



По данным полиции, это незаконная демонстрация. При попытке разгона, некоторые протестующие уселись посреди дороги.

והעיקר לא לפחד כלל!

צומת עזריאלי באנרגיות שיא 🔥🔥🔥

ככה נראית "הפגנה שבוטלה", כן?



קפלן19 - הטרור והפחד יובסו בידי הדמוקרטיה 🇮🇱 https://t.co/WFuiAb8RQf pic.twitter.com/TuIzGoR0JM — Yoav Glasner (@Yoglas74) May 13, 2023