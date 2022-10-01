



"Просчитанный риск": Израиль отверг российскую аннексию украинских территорий

Израиль открыто отверг результаты псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины.



Власти Украины и их союзники назвали референдумы фикцией и осудили намерение Путина аннексировать регионы, составляющие около 15% территории Украины.



Президент Украины Владимир Зеленский назвал референдумы "фарсом", а министерство иностранных дел страны призвало международное сообщество "немедленно и значительно усилить давление на Россию, в том числе путем введения новых жестких санкций, и значительно увеличить военную помощь Украине, в том числе путем предоставления танков, боевых самолетов, бронемашин, дальнобойной артиллерии, зенитного [оружия] и средств противоракетной обороны".



Во вторник правительство Израиля опубликовало жесткое заявление, в котором однозначно отвергло результаты референдумов.



"Израиль признает территориальную целостность и суверенитет Украины и не признает результаты референдумов в ее восточных районах", - говорится в заявлении.



Джонатан Декель-Чен, профессор истории Еврейского университета в Иерусалиме, сказал, что до сих пор, при премьер-министрах Нафтали Беннете и Яире Лапиде, "Израиль был очень взвешен в своих публичных заявлениях и в общих чертах не раз говорил о том, что само вторжение не является справедливым актом, при этом спокойно и нелегитимно помогая Украине".



Однако, добавил он, референдумы перешли красную черту для Израиля из-за международного права.



Декель-Чен назвал заявление Израиля "просчитанным риском".



"Израиль - еще один голос в этом деле, а что касается русских, то их заботы в данный момент находятся в другом месте"-, добавил Декель-Чен.



Алан Бейкер, бывший юридический советник министерства иностранных дел и бывший посол Израиля в Канаде, сказал, что осуждение Израиля может не понравиться России, но Израиль не может отказаться действовать.



"Русским это может не понравиться, но есть предел того, что мы [Израиль] должны делать, чтобы не разозлить русских", - сказал он.



Бейкер отметил, что аннексия территорий, которая является политическим актом, незаконна по международному праву.



"Израильское правительство просто выражает свою правовую точку зрения", - добавил он.