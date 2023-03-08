



"Прорыв": проект компромисса по правовой реформе профессора Альбашана

В рамках попыток достичь компромисса по правовой реформе профессор Юваль Альбашан, бывший министр юстиции Даниэль Фридман, лидер протестов хай-тека Гиора Ярон и ветеран службы безопасности Гиора Эйланд представили 7 марта новый проект компромисса по правовой реформе.



Они предложили, чтобы состав комиссии по назначению судей определялся равным количеством членов коалиции и оппозиции, и чтобы председатель БАГАЦа мог наложить вето на одного кандидата от каждого блока в течение каждого срока. Люди, близкие к министру юстиции Яриву Левину, заявили: "Это прорыв".



В наброске, представленном президенту Ицхаку Герцогу, предлагалось, чтобы основные законы утверждались после четырех чтений при большинстве не менее 61 члена Кнессета в каждом из чтений. Кроме того, в случае, если основной закон будет принят при поддержке менее 70 депутатов в одном Кнессете - четвертое чтение будет проходить в следующем Кнессете.



В своем предложении четверка написала, что судебный надзор за законами, не являющимися основными, будет ограничено БАГАЦем на его пленарном заседании и будет решаться большинством в три четверти голосов судей, то есть не менее чем 11 судьями из 15. Четверка добавила, что Кнессет может вновь принять закон, который был отменен или изменен Верховным судом - большинством в 65 членов Кнессета.





Подписавшие план написали в своем предложении, что должность юридических советников "не является политическим назначением" и что мнение юридических советников не является обязательным для правительства. "Правительство и его подчиненные имеют право на юридическое представительство в любом поданном против них ходатайстве или иске, касающемся их должности, и не нуждаются для этого в полномочиях юридического советника", - добавили они.



Что касается “основания разумности”, четверо высказали предположение, что судебный надзор за полномочиями будет продолжаться даже на существующем основании разумности, и что основание разумности не будет использоваться для дисквалификации назначений в правительстве и Кнессете, а также назначений, утвержденных Кнессетом. "Назначение премьер-министра будет определяться исключительно пленумом Кнессета в установленном им порядке", - говорится в наброске.



В рамках прогресса, который произошел между академическими группами под эгидой президента или с его ведома, разрыв между сторонами сократился, и большинство споров было разрешено. Среди прочего, остается открытым вопрос о том, какое большинство необходимо для признания закона недействительным в Верховном суде - потребуется ли 11 судей или можно будет удовлетвориться 10. Подобные разногласия существуют и по вопросу о членах комитета по назначению судей, где все различия сведены к голосованию одного члена комитета.