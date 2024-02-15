



Пропалестинские протестующие перекрыли вход на верфь в Глазго

Верфь в Глазго, где в настоящее время строятся фрегаты Королевского военно-морского флота, стала мишенью для демонстрантов, требующих немедленного прекращения войны между Израилем и ХАМАСом, ведущейся в Газе.



"Наши голоса заглушаются их безразличием. Это высшие чины, те, кто дергает за ниточки и набивает свои карманы, подпитывают угнетение палестинского народа. Я здесь, потому что действия говорят громче слов. Мы требуем подотчетности. Они должны знать, что мы не останемся в стороне, пока от нашего имени совершается несправедливость. Мы не отступим", - сказал один из протестующих.



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Представитель BAE Systems сказал:



"Мы ужасаемся ситуации в Израиле и Газе и тому разрушительному воздействию, которое она оказывает на гражданское население региона, и надеемся, что ее удастся разрешить как можно скорее. Мы уважаем право каждого человека на мирный протест. Мы работаем в условиях строжайшего регулирования и полностью соблюдаем все применимые меры контроля за экспортом оборонной продукции, которые постоянно проверяются".



Представитель полиции Шотландии сказал:



"Мы знаем о нескольких протестующих у здания BAE на Гован-роуд в Глазго. Офицеры находятся на месте".

