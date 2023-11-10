



Пропалестинские демонстранты захватили вестибюль New York Times

Небольшая группа пропалестинских демонстрантов на короткое время заняла холл редакции газеты The New York Times, обвиняя СМИ в предвзятом отношении к Израилю при освещении войны между Израилем и ХАМАС и призывая к прекращению огня в Газе.



Широкомасштабные акции протеста начались в США после начала ответного наземного вторжения Израиля в Газу после атаки ХАМАС 7 октября.



Демонстранты начали свое шествие в четверг от Мидтауна Манхэттена, застопорив движение в этом районе, а затем свернули на Восьмую авеню в сторону Таймс-сквер, недалеко от офиса газеты.



Протестующие, возглавляемые работниками СМИ, называющими себя "Блоком писателей", вошли в офис NYT и заняли вестибюль.



В атриум здания NYT они вошли около 17:00 по местному времени, неся транспарант и требуя прекращения огня в Газе.



