



Пропалестинские демонстранты настигли Трюдо в ресторане: видео

Пропалестинские демонстранты настигли премьер-министра Канады Джастина Трюдо, когда он ужинал в ресторане в Ванкувере.



Они начали кричать главе правительства, чтобы тот немедленно уволился.



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"Хватит убивать детей", "Позор вам", - кричали они Трюдо, которому пришлось ретироваться из ресторана.



Демонстранты выкрикивали ему вслед обвинения в геноциде. Были ли произведены аресты, неизвестно.



Ранее Трюдо призвал Израиль прекратить "убийства женщин, детей, младенцев" в Газе, чем вызвал упреки со стороны своего израильского коллеги.





