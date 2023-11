Пропалестинские демонстранты настигли Трюдо в ресторане: видео

Пропалестинские демонстранты настигли премьер-министра Канады Джастина Трюдо, когда он ужинал в ресторане в Ванкувере.



Они начали кричать главе правительства, чтобы тот немедленно уволился.



"Хватит убивать детей", "Позор вам", - кричали они Трюдо, которому пришлось ретироваться из ресторана.



Демонстранты выкрикивали ему вслед обвинения в геноциде. Были ли произведены аресты, неизвестно.



Ранее Трюдо призвал Израиль прекратить "убийства женщин, детей, младенцев" в Газе, чем вызвал упреки со стороны своего израильского коллеги.







Justin Trudeau chased out of Vancouver restaurant by screaming mob hurling accusations of genocide despite his irrelevance on the world stage and slumping poll numbers at home. pic.twitter.com/k8IIpFeNXs