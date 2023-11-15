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Пропалестинские демонстранты настигли Трюдо в ресторане: видео
15.11.2023 20:26 Алина Груднева

Пропалестинские демонстранты настигли Трюдо в ресторане: видео

Пропалестинские демонстранты настигли премьер-министра Канады Джастина Трюдо, когда он ужинал в ресторане в Ванкувере.

Они начали кричать главе правительства, чтобы тот немедленно уволился.

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"Хватит убивать детей", "Позор вам", - кричали они Трюдо, которому пришлось ретироваться из ресторана.

Демонстранты выкрикивали ему вслед обвинения в геноциде. Были ли произведены аресты, неизвестно. 

Ранее Трюдо призвал Израиль прекратить "убийства женщин, детей, младенцев" в Газе, чем вызвал упреки со стороны своего израильского коллеги.


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