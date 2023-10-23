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Пропалестинские активисты заблокировали вход в МУС в Гааге
23.10.2023 17:58 Алина Груднева

Пропалестинские активисты заблокировали вход в МУС в Гааге

Голландские пропалестинские активисты ненадолго заблокировали вход в Международный уголовный суд в Гааге.

По предварительным данным, полиция задержала 19 человек, но через какое-то время отпустили.

Активисты Extinction Rebellion пришли к зданию МУС с плакатами, надпись на которых гласила: "Нетаниягу - военный преступник".

Представитель суда заявил, что эта пропалестинская демонстрация не помешала нормальной деятельности МУС. Акция протеста проходила на фоне визита солидарности, с которым в Израиль прибыл премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

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