



Пропалестинские активисты заблокировали вход в МУС в Гааге

Голландские пропалестинские активисты ненадолго заблокировали вход в Международный уголовный суд в Гааге.



По предварительным данным, полиция задержала 19 человек, но через какое-то время отпустили.



Активисты Extinction Rebellion пришли к зданию МУС с плакатами, надпись на которых гласила: "Нетаниягу - военный преступник".



Представитель суда заявил, что эта пропалестинская демонстрация не помешала нормальной деятельности МУС. Акция протеста проходила на фоне визита солидарности, с которым в Израиль прибыл премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.