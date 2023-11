Пропалестинская демонстрация в Лондоне: 82 ареста

В Лондоне прошла масштабная пропалестинская акция протеста, в которой приняли участие около 300 тысяч человек.



Об этом в комментарии агентству AFP сообщил представитель местной полиции.



Сторонники палестинцев требовали прекращения огня в Газе. Демонстрация совпала со Днем перемирия, когда отмечается окончание боевых действий в Первой мировой.



По данным полиции, за день арестованы 82 демонстранта за нарушение порядка.

Something historic is happening in London right now 🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸 pic.twitter.com/KCHSecUAha

Hundreds of thousands of protesters gathered in central London to call for a ceasefire in the Israel-Hamas conflict https://t.co/rETcqBVMRv pic.twitter.com/Ea5HnTaZTA

Fighting has broken out between police and people bearing St George's flags near the Cenotaph in London.



Crowds were filmed chanting 'you let your country down' ahead of a planned two-minute silence.



Read more👉 https://t.co/j9H5irIj7I pic.twitter.com/wNDig8WYJU