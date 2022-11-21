



Пропагандисты РФ придумали генералу Суровикину героического отца

Сотрудник ВГТРК Александр Сладков, автор Z-канала «Сладков», сочинил биографию командующего российскими войсками в Украине Сергея Суровикина. Он написал, что его якобы героический отец, «оказывается, сбил три американских самолета и погиб на Дальнем Востоке, уводя свой падающий самолет от жилых кварталов».



На самом деле, погибший в 1966 году на Дальнем Востоке летчик-герой Владимир Суровикин не имеет никакого отношения к генералу Суровикину. Об этом правнук летчика Владимир Мазич рассказал журналистам «Полигон.Медиа» и Telegram-канала «Можем объяснить».



Летчик-герой Владимир Суровикин действительно отвел самолет от жилых домов, но не успел катапультироваться. В честь него в Уссурийске установили памятную табличку. Однако его правнук сообщил, что у Владимира Суровикина не было сыновей, а была лишь дочь. «Проблема в том, что мы [в семье] не знаем, кто такой Сергей Суровикин. Возможно, на Дальнем Востоке что-то напутали. У нас есть надежда, что это ошибка», — сказал Мазич.



Сам Мазич выступает против войны в Украине. «Хотел написать, что уважаю украинцев за стойкость духа, но этот факт и так всем стал ясен в последние дни, и это уже не изменится», — написал он 27 февраля.