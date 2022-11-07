



Пропагандисты РФ готовятся к сдаче Херсона: готовы новые методички

Кремль считает вероятным бегство российской армии из Херсона и уже готовится в этому. Пропагандистам раздали методички, чтобы оправдать отступление, пишет "Медуза".



По данным издания, пропагандисты получили методички с указаниями, как рассказывать о ситуации в Херсоне. Таким образом Кремль хочет подготовить россиян к сдаче города.



Первый вариант



В одной из методичек указывается, что Херсонское направление для российской армии было "самым сложным на текущем этапе спецоперации", а Украине якобы нужно показать Западу боеспособность.



"Киев не будет считаться с собственными потерями - он готов угробить десятки тысяч своих и чужих ради новых траншей и поставок оружия. Российские войска стремятся сохранить жизни мирных жителей и личного состава. Именно опасностью нанесения массированного удара по городу огромной группировкой националистов продиктована эвакуация мирных жителей города на левый берег Днепра", - говорится в методичке оккупантов.



При этом Кремль хочет убедить, что Украина и страны НАТО кинули в Херсонскую область все силы и это грозит "огромным кровопролитием".



"ВСУ планируют устроить теракт, разрушив Каховскую ГЭС. Подрыв ГЭС может стать "ловушкой" для наших бойцов. В этом случае будут затоплены населенные пункты с мирными жителями, наши военные окажутся в котле и даже не смогут принять бой - их просто смоет", - говорится в указаниях Кремля.



Второй вариант



Вторая кремлевская методичка просит обратить внимание на выступление дипломата, историка и политолога, члена научного совета при Совете безопасности РФ Анатолия Торкунова.



На встрече с диктатором Владимиром Путиным он вспомнил о Полтавской битве. Торкунов заявил, что для победы в ней Петр I "отходил к Полтаве". Именно отступление в конце концов привело к "перелому в войне".



Что думают в Кремле



Источники, близкие к Кремлю, заявляют, что российское командование считает сдачу Херсона "нежелательной", но "вероятной". В то же время собеседники издания отмечают, что ситуация на этом направлении фронта зависит от ВСУ, а не от российской армии.



По данным "Медузы", решение об отступлении будет принимать лично Путин при участии людей из своего "ближнего круга".



Вместе с тем по информации источников, в Кремле якобы все еще рассчитывают, что зимой 2023 года российская армия сможет провести новое масштабное наступление в Украине