



Пропагандисты канала "Россия 1" готовят население к потере Херсона

Пропагандисты государственного канала “Россия 1”, вслед за командующим российской группировкой в Украине генералом Суровикиным, готовят электорат к потере Херсона.



Выступая в прямом эфире канала “военкор” Александр Коц поведал о том, что ВСУ собрали “мощный кулак, на некоторых направлениях численное превосходство - 4 к 1 и речь идет о частях, подготовленных за границей по стандартам НАТО”.



Коц сказал: "Я не хочу никого вводить в иллюзии. Придется нам терпеть на протяжении ноября и декабря. Хороших новостей не будет точно".

