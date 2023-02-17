



Промежуточные итоги специальной операции в Восточном Иерусалиме

Аруц Шева опубликовал первые итоги “специальной полицейской операции в Восточном Иерусалиме”.



После объявления министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром о проведении специальной операции в Восточном Иерусалиме с целью обеспечения соблюдения закона и возвращения власти в восточные районы города, в этих кварталах под руководством полиции Израиля проводится интенсивная операция по обеспечению правопорядка.



По итогам первых четырех дней было изъято 5 единиц оружия, 34 автомобиля сняты с дорог, разрушено 17 незаконных домов, конфисковано товаров на миллионы шекелей, конфисковано 300 000 шекелей террористических средств, вручено 468 штрафов городской инспекции и 498 штрафов дорожной полиции, исполнены 37 постановлений судов.



Полиция установила 199 контрольно-пропускных пунктов в восточных кварталах города и проверила 11 210 граждан и 5 909 транспортных средств.





"Спасибо силам безопасности за интенсивную деятельность", - сказал Бен-Гвир. "Пришло время взять на себя инициативу, а не просто реагировать, войти в кварталы, обеспечить соблюдение закона и восстановить управление. Закон Восточного Иерусалима - это закон западной части города, закон есть закон, и он должен соблюдаться везде. Нам нужно значительно усилить нашу активность и войну с терроризмом, и для этого я работаю без остановки".