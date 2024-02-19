



Промедление Запада помогло РФ начать наступление сразу на трех направлениях

Задержки с предоставлением западной помощи по безопасности Украине помогают России начать наступательные операции сразу на нескольких участках фронта, чтобы оказать давление на украинские силы на нескольких направлениях. Об этом заявили аналитики Института изучения войны (ISW).



По их данным, сейчас российские войска проводят по меньшей мере три наступательные операции:

вдоль границы Харьковской и Луганской областей, в частности в направлении Купянска и Лимана;

в Авдеевке и вокруг нее;

вблизи Роботино на западе Запорожской области.

Украинские силы, вероятно, смогут создать новые оборонительные рубежи неподалеку от Авдеевки, что, вероятно, приведет к кульминации российского наступления на этом участке фронта.

Задержки с предоставлением западной помощи по безопасности Украине, вероятно, помогут России начать наступательные операции на нескольких участках фронта, чтобы оказать давление на украинские силы на нескольких направлениях.

Недавним началом одновременных наступательных операций российские войска, вероятно, пытаются воспользоваться двумя "окнами возможностей" - периодом перед грядущей весенней оттепелью и нюансами динамики предоставления западной помощи.

Захват Авдеевки после четырех месяцев интенсивных наступательных операций является примером того, как российские войска проводят наступательные операции, которые не обязательно создают условия для более широких оперативных достижений, но все равно заставляют Украину выделять человеческие и материальные ресурсы для оборонительных операций.

Российские войска еще не продемонстрировали способности обеспечивать оперативно значимые достижения или осуществлять быстрые механизированные маневры на больших территориях, и захват Авдеевки следует рассматривать как демонстрацию этой способности.

Украинские официальные лица расследуют два случая очевидных нарушений Россией Женевской конвенции о военнопленных в оккупированной Донецкой области.

Российские военные блогеры раскритиковали Министерство обороны (МО) России за непризнание командира 1-го армейского корпуса "ДНР" генерал-лейтенанта Сергея Мильчакова и штурмовую бригаду "Ветеран" (Добровольческий корпус) за содействие в захвате Авдеевки, подчеркивая, что напряженность в отношениях между российскими регулярными и нерегулярными войсками сохраняется.

Газета The Washington Post сообщила, что Кремль организует широкомасштабные усилия по распространению дезинформации в украинских СМИ с января 2023 года, что подтверждает недавние официальные сообщения Украины о российских информационных операциях, которые используют фейковые Telegram-каналы для проникновения в украинское информационное пространство.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила 18 февраля, что Дания передает Украине "всю свою артиллерию".

По сообщениям, США обращаются к Индии и Китаю с просьбой привлечь Россию к переговорам относительно намерений России запустить в космос противоспутниковое ядерное оружие.

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Российские оккупационные чиновники продолжают использовать образовательные программы как средство русификации оккупированной Украины.

По оценкам ISW и нескольких украинских и западных источников, задержки с предоставлением западной помощи в сфере безопасности, а именно артиллерийских боеприпасов и критически важных систем противовоздушной обороны, помешали украинским войскам защитить Авдеевку от российского наступления.Критическая нехватка оборудования, предоставленного Западом, и опасения полного прекращения военной помощи со стороны США заставили украинские войска рассосредоточить технику по всему фронту, что, вероятно, поощрило российские войска воспользоваться ситуацией.Они начали наступление за пределами Авдеевки - вдоль границы Харьковской и Луганской областей с начала января 2024 года и в западной части Запорожской области в течение последних 48 часов.ISW считает, что это российское наступление, вероятно, помешает украинским войскам подготовить личный состав и технику для восстановления контрнаступательных операций.Украина пострадает, если просто окопается и будет пытаться обороняться до конца 2024 года, как за это выступают некоторые западные государства и аналитики.