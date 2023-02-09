



Прокуроры в ужасе: правовая революция добралась до МАХАШ





В воскресенье ожидается начало следующего этапа правовой революции: изменение структуры департамента по расследованию полицейских (МАХАШ).



Согласно законопроекту депутата Кнессета Моше Саада, лицом, назначающим главу департамента полиции, будет министр юстиции - таким образом, удастся избежать "поблажек" при расследовании делвысокопоставленных прокуроров.



Правовая революция продолжает стремительно продвигаться, и, как ожидается, достигнет новой точки кипения в предстоящий понедельник - с началом принятия законодательства и ожидаемой акцией протеста перед Кнессетом. Ликуд не сбавляет темпов и готовится в воскресенье приступить к следующей фазе революции: реформе следственного управления полиции.



Согласно новому законопроекту депутата Кнессета Моше Саада (Ликуд), связь между прокуратурой и Министерством юстиции должна быть разорвана, а субординация изменена таким образом, что назначать главу МАХАШ будет не кто иной, как министр юстиции.



Саада, ранее занимавший должность заместителя начальника департамента расследований полиции, утверждает, что полиция и прокуратура часто работают вместе, поэтому на практике они покрывают друг друга - особенно когда речь идет о высокопоставленных чиновниках. Поэтому он предлагает организовать новую структуру, в которой следственный отдел полиции будет самостоятельным органом, отдельным от прокуратуры.



Сегодня, в отличие от того, что является целями реформы Саада, когда есть подозрения против полицейского, его расследует департамент расследований полицейских - подчиненный прокуратуре. Но когда есть подозрение против прокуратуры, то расследует его обычная полиция.



МАХАШ в новой структуре, предложенной Саада, также сможет расследовать деятельность прокуратуры - если она действительно станет независимым и отдельным органом, который будет подчиняться министру юстиции. Саада также предлагает, чтобы министр юстиции назначал главу МАХАШ, что будет осуществляться через комитет, возглавляемый государственным прокурором.



Как и правовая революция, эта реформа также не находит отклика среди всех израильтян. Противники реформы утверждают, что она приведет к тому, что прокуратура и полиция будут воздерживаться от расследования коррупционных правонарушений в правительстве, если действительно министр юстиции будет отвечать за назначение главы департамента расследований полицейских.