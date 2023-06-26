



Прокуроры требуют ускорить суд над Нетаниягу

Прокуроры по делу о коррупции премьер-министра Биньямина Нетаниягу попросили записать все переговоры между судом и юридическими сторонами, после того как в СМИ появились сообщения о том, что судьи заявили, что вынесение приговора по обвинению во взяточничестве по одному из дел будет затруднено.



Прокуроры подали свое ходатайство в воскресенье в окружной суд Иерусалима, а также попросили ускорить затянувшийся процесс по делу Нетаниягу о взяточничестве, добавив дни слушаний в следующем месяце.



Просьба о том, чтобы все переговоры между юристами и судьями проходили в суде и в присутствии стенографистки, последовала за репортажем 13 канала о замечаниях судей по так называемому делу 4000, самому тяжкому из трех дел, по которым проходит Нетаниягу. Судьи якобы указали на “трудности” с доказательством факта дачи и получения взятки.



Разговор, о котором сообщил 13-й канал, как заявили прокуроры суду в воскресенье, "просочился предвзятым и неточным образом и таким образом, чтобы нанести ущерб надлежащему ведению судебного процесса".



Поэтому они попросили, чтобы любые дальнейшие подобные переговоры проходили только в зале суда и чтобы велся протокол, "пока нет юридического обоснования для обсуждения за закрытыми дверями".