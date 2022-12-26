



Прокуроры обвинили Яира Нетаниягу в подстрекательстве

Государственная прокуратура в воскресенье 25 декабря осудила "клеветнические и подстрекательские комментарии" в свой адрес.



Это стало ответом на тираду сына будущего премьер-министра, в которой он обвинил судебных чиновников в измене и, возможно, указал, что им должна грозить смертная казнь за “государственный переворот”.



В резком заявлении прокуратура заявила, что "сурово относится к словесным и физическим нападкам" на чиновников, добавив, что "к сожалению, в последние дни мы снова стали свидетелями клеветнических и подстрекательских комментариев, которые имеют мало общего с законной критикой".



Заявление было сделано через несколько часов после того, как Яир Нетаниягу заявил, что высокопоставленные сотрудники прокуратуры и полиции совершили "государственную измену", преступление, которое карается смертной казнью, якобы “сшив дело” против его отца Биньямина Нетаньяху, которого в настоящее время судят за коррупцию.



Глава Ассоциации государственных прокуроров Орит Корин предупредила, что безопасностью юристов все больше подвергается опасности на фоне подстрекательских высказываний.



"Заявления, сделанные за последний день, представляют собой серьезное подстрекательство, беспрецедентное даже по тем стандартам, которые мы привыкли ожидать", - сказала Корин.



"Только на прошлой неделе на адвоката в зале суда напал человек, которому предъявлены уголовные обвинения", - добавила она, имея в виду нападение в окружном суде Тель-Авива, которое в настоящее время расследуется.



"Мы предупреждаем, что катастрофа - это лишь вопрос времени. Есть те, кто сделает шаг вперед, истолкует ситуацию определенным образом и решит предпринять действия. Мы не останемся в стороне и не будем молчать".







