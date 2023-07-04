



Прокурора Лиат Бен-Ари на процессе Нетаниягу обвинили в незаконных действиях





Заместитель государственного прокурора Лиат Бен Ари сообщила в понедельник, что Арнон Мильчен, ключевой свидетель на процессе по делу о коррупции премьер-министра Биньямина Нетаниягу, сказал ей, что чувствует себя неловко из-за присутствия жены Нетаниягу Сары в зале, где он дает показания в отеле Old Sea в Брайтоне, Великобритания.



"Сегодня утром, когда я и адвокат [Алон] Гильдин вошли в зал, свидетель повернулся к нам и попросил передать, что он чувствует себя очень некомфортно из-за создавшейся ситуации, когда госпожа Нетаниягу сидит в зале, а премьер-министр находится в [зале Иерусалимского окружного суда] в Иерусалиме", - сказал Бен-Ари.



Адвокат Нетаниягу Амит Хадад в понедельник резко возразил против комментариев Бен-Ари и сказал, что разговор прокуроров со свидетелем был "незаконным", добавив: "Я спросил свидетеля, просит ли он госпожу Нетаниягу покинуть комнату, и он ответил отрицательно".

