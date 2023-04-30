



Гей - сын прокурора сбежит из Израиля из-за правовой революции



Национальный суд по трудовым спорам в Иерусалиме обсуждает апелляцию прокурора, желающего участвовать в демонстрациях против правовой революции. Родитель объясняет свое желание тем, что его сын-гомосексуалист намерен покинуть страну в случае успеха реформ правого правительства.





Апелляция была подана на решение регионального суда по трудовым спорам в Хайфе, который отклонил иск прокурора Шауля Коэна и заявил, в соответствии с позицией министерства юстиции и Комиссии по гражданской службе, что он не имеет права принимать участие в акциях протеста, которые проходят в последние месяцы по всей стране.



Адвокат Ила Хонигман, представляющая интересы прокурора, утверждала, что запрет на участие государственных служащих в демонстрациях или шествиях политического характера не распространяется на эти демонстрации, поскольку они направлены против намерения изменить механизмы, касающиеся полномочий суда, порядка выбора судей и статуса юридических советников на государственной службе, и не относятся к вопросам политического характера.